Болницата в Перник залага на модернизация и високо качество на медицинските услуги, каза директорът ѝ Явор Дренски

Модерното оборудване и създаването на комфортна среда за пациенти и медицински екипи са сред основните приоритети на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Рахила Ангелова“ в Перник. Това каза директорът на лечебното заведение д-р Явор Дренски по време на кръгла маса на тема "Здравеопазването - грижа, достъпност, предизвикателства", организирана от Регионалната здравноосигурителна каса (РЗОК).

Всичко това е пряко свързано с качеството на медицинските услуги, а неговото повишаване и задържане на високо ниво е наш основен приоритет, подчерта д-р Дренски. По думите му болницата предстои да премине през акредитационна процедура, която ще гарантира безопасността на пациентите и устойчивостта на предоставяните услуги.

Директорът каза още, че близостта на Перник до столицата е сериозно предимство, тъй като улеснява привличането на специалисти с утвърден опит и авторитет в медицинската практика.

"Перник има потенциал да се превърне в регионален център за качествено здравеопазване, ако обединим усилията на институциите, общините и самите лечебни заведения", допълни д-р Дренски.

МБАЛ "Рахила Ангелова" и Българската асоциация за закрила на пациентите подписаха споразумение, по силата на което асоциацията ще следи за спазването на правата на пациентите и за отношението на медицинските екипи към тях.