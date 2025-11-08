Патронния си празник отбеляза Стопанската академия “Димитър Апостолов Ценов“ в Свищов

Стопанската академия “Димитър Апостолов Ценов“ - Свищов отбеляза своята 89-годишнина с тържествена церемония, шествие и поклонение пред гроба на дарителя Димитър Ценов.

Събитието по повод 89 години от създаването на свищовското Висше търговско училище започна с тържествен церемониал по поднасяне на цветя пред паметника на дарителя Димитър Ценов, който се намира пред Ректората на Стопанската академия (СА).

Официални гости на събитието бяха кметът на Община Свищов Генчо Генчев, посланикът на Индия в България Арун Кумар Саху, ректорът на Университета "Артифекс" – Букурещ, Румъния, проф. Александру-Лучиян Маноле, който е носител на почетното звание „Доктор хонорис кауза” на СА, главният секретар на Университета "Артифекс" доц. Каталин Деятку-Гаврил и доц. Андрей Буйга - декан на факултета „Финанси и счетоводство“ от румънския университет.

Академичната общност, предвождана от ректора на СА “Димитър А. Ценов“ доц. д-р Марин Маринов, официалните лица, докторанти, студенти и жители на града оформиха традиционното за годишнината литийно шествие и преминаха пътя от свищовската Алма матер до манастира “Св. св. Петър и Павел“, където пред гроба на Димитър Апостолов Ценов отец Матей отслужи панахида в памет на дарителя.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов е официално открита на 8 ноември 1936 година с Указ на Цар Борис III, в който е записано: “Учредява се въ гр. Свищовъ висше търговско училище, под името “Димитъръ Апостоловъ Ценовъ”, съ цель да дава теоретически и приложни познания по отделните клонове на стопанските науки”, пише на сайта на свищовската академия. В архивите е посочено още: “На 1 септември 1912 г. Димитър Ценов завещава на българската държава своето богатство от над 5 милиона златни лева за създаването в Свищов на Висше търговско училище по германски образец. В своето завещание Ценов определя дарението си като „скромна лепта на народния олтар“.