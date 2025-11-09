Стотици рецензии на Марин Бодаков са събрани във втория том на "Ходене по буквите"

Стотици рецензии на Марин Бодаков (1971-2021) са събрани във втория том на "Ходене по буквите". Премиерата на изданието ще се състои на тази вечер във филмотечно кино "Одеон", съобщават от издателство "Точица".

В дискусия за критическите текстове на Марин Бодаков, за неговата значима роля за развитието на литературната критика в България въобще, но и за нуждата от литературна критика тук и сега, по време на премиерата на книгата ще разговарят писателката и журналистка Силвия Чолева, писателките и преводачки Надежда Радулова и Зорница Христова, както и двама от завършилите студенти на Марин Бодаков - литературният критик Ивана Хиткова и създателят на списание "Нула32" Панайот Стефанов. Модератор ще бъде журналистът и преподавател Николай Колев.

"От човек до човек с книга в ръка" е мотото на колонката "По буквите", която Бодаков имаше в онлайн медията "Тоест". Преди това тя беше ежеседмична колонка във в. "Култура", а след това в наследника му "К.". Взети заедно, тези рецензии представляват особен вид литературна история. Тя е писана на момента, а не в ретроспекция. В нея българските заглавия са в естествената си среда от новоизлезли преводи, витаещи във въздуха теми, литературни и не само събития. Тези текстове са умен, понякога ироничен пътеводител към важни заглавия, но и към нашия личен опит като читатели, като хора от една общност, която чете, спори, вълнува се, опитва се да свърже случващото се между страниците със случващото се между нас. Да извади от това някакъв смисъл, обясняват от издателство "Точица".

"Вторият том на сборника ни припомня как сме се опитвали да осмисляме живота си през литературата – и то съвсем наскоро. И тъй като у нас високата литература рядко изчерпва бързо-бързо тиражите си, много от тези книги са още в продажба", пише Зорница Христова, която заедно с Надежда Радулова е съставител и редактор и на двата тома. Дизайнът на сборника е дело на Кирил Златков и Ясен Григоров.

