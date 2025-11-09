Ловно-рибарската дружина в луковитското село Дерманци е разселила 15 елена, съобщи за БТА председателят Даниела Димитрова. Инициативата е по десетгодишна програма за развитие на ловните райони и стопанисването на едър и дребен дивеч на Ловно-рибарското дружество в Луковит, обясни тя. Животните, по думите ѝ добре гледани, са от Държавното ловно стопанство "Витиня".

Петте мъжки и десетте женски елена са пуснати в 12 декара заградена площ в гориста местност. Изпълнени са и условията за разселване – изградена е голяма хранилка с навес, направени са и други навеси, под които евентуално да спят животните. Те са едногодишни и двугодишни. Сега е размножителният период и надеждите на местните ловци са до пролетта да има и поколения.

Димитрова каза още, че предстои период на адаптация в района, до който минава и река. От нас зависи да ги храним и да имат спокойна среда, допълни тя. Подсигурени са люцерна, царевица, сол, вода, а в навесите е поставено сено, за да им е топло.

"Предстои на събрание да решим какво точно ще правим. Ще обмислим дали да купим поне една-две допълнителни камери, с които ще можем да контролираме какво се случва", обясни председателят на ловно-рибарската дружина в Дерманци. В нея членуват 100 ловци, 12 от които са охрана на лова и тяхно задължение е да обхождат шестте ловностопански района. Бракониерски набези напоследък не е имало, но сега ловците ще бъдат още по-бдителни. "Имаме отстреляни доста чакали, гледаме да намалим и тяхната популация, защото те вредят както на едрия, така и на дребния дивеч. Така че от хората трябва да пазим животните. Ние, хората, сме най-отгоре по веригата и сме най-опасни", категорична е Даниела Димитрова.

Тя добави, че популацията на елени в селото е намаляла. Разселване тук се прави за пръв път. Районът на друго луковитско село – Карлуково, през миналата година е обогатен с пет елена и там вече има и малки, родили се през май т.г.