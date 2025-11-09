Подробно търсене

Нормално е движението през граничните пунктове и преходи в страната, съобщава "Гранична полиция"

Таня Тодорова
Нормално е движението през граничните пунктове и преходи в страната, съобщава "Гранична полиция"
Нормално е движението през граничните пунктове и преходи в страната, съобщава "Гранична полиция"
Граничен контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“. Снимка: кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев (Архив)
София,  
09.11.2025 08:06
 (БТА)

Нормално е движението през граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи в страната, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР. Информацията е към 6:00 часа тази сутрин. 

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия. 

На всички гранични преходи с Румъния и Гърция трафикът също е нормален. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта.

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:16 на 09.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация