Айландърс не остави шансове на Рейнджърс в хокейното дерби на Ню Йорк в НХЛ

Двубои от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ):

Ню Джърси - Питсбърг 2:1 след дузпи Филаделфия - Отава 2:3 след продължение Нашвил - Далас 4:5 Каролина - Бъфало 6:3 Монреал - Юта 6:2 Ню Йорк Рейнджърс - Ню Йорк Айландърс 0:5 Сейнт Луис - Сиатъл 3:4 след продължение Тампа Бей - Вашингтон 3:2 Торонто - Бостън 3:5 Едмънтън - Колорадо 1:9 Сан Хосе - Флорида 3:1 Ванкувър - Кълъмбъс 4:3 Вегас - Анахайм 3:4 след продължение Плейофни отбори в НХЛ: Източна конференция Атлантическа дивизия: Монреал 22 точки, Бостън 20, Тампа Бей 18 Столична дивизия: Ню Джърси 22, Питсбърг 21, Каролина 20 Уайлдкард: Детройт 18, Филаделфия 18 Западна конференция Централна дивизия: Колорадо 23, Далас 19, Уинипег 18 Тихоокеанска дивизия: Анахайм 21, Сиатъл 18, Вегас 18 Уайлдкард: Юта 18, Сан Хосе 17.