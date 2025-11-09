Подробно търсене

Айландърс не остави шансове на Рейнджърс в хокейното дерби на Ню Йорк в НХЛ

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Angelina Katsanis
Ню Йорк,  
09.11.2025 08:46
 (БТА)

Двубои от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ):

Ню Джърси - Питсбърг                    2:1 след дузпи
Филаделфия - Отава                      2:3 след продължение
Нашвил - Далас                          4:5
Каролина - Бъфало                       6:3
Монреал - Юта                           6:2
Ню Йорк Рейнджърс - Ню Йорк Айландърс   0:5
Сейнт Луис - Сиатъл                     3:4 след продължение
Тампа Бей - Вашингтон                   3:2
Торонто - Бостън                        3:5
Едмънтън - Колорадо                     1:9
Сан Хосе - Флорида                      3:1
Ванкувър - Кълъмбъс                     4:3
Вегас - Анахайм                         3:4 след продължение


Плейофни отбори в НХЛ:
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Монреал 22 точки, Бостън 20, Тампа Бей 18
Столична дивизия: Ню Джърси 22, Питсбърг 21, Каролина 20
Уайлдкард: Детройт 18, Филаделфия 18

Западна конференция
Централна дивизия: Колорадо 23, Далас 19, Уинипег 18
Тихоокеанска дивизия: Анахайм 21, Сиатъл 18, Вегас 18
Уайлдкард: Юта 18, Сан Хосе 17. 

/ХБ/

