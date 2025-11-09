Подробно търсене

Сан Антонио постигна седмата си победи в Националната баскетболна асоциация срещу Ню Орлиънс

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Darren Abate
Сан Антонио,  
09.11.2025 08:34
 (БТА)

Срещи от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада:

Вашингтон - Далас               105:111
Филаделфия - Торонто            130:120
Атланта - Лос Анджелис Лейкърс  122:102
Кливланд - Чикаго               128:122
Маями - Портланд                136:131
Сан Антонио - Ню Орлиънс        126:119
Денвър - Индиана                117:100
Лос Анджелис Клипърс - Финикс   103:114

Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Филаделфия 6 победи/3 загуби, Ню Йорк 5/3, Торонто 5/5
Централна дивизия: Детройт 7/2, Кливланд 7/3, Милуоки 6/3
Югоизточна дивизия: Маями 6/4, Атланта 5/5, Орландо 4/5

Западна конференция
Северозападна дивизия: Оклахома 9/1, Денвър 7/2, Минесота 5/4
Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 7/3, Голдън Стейт - 5/5, Финикс - 5/5
Югозападна дивизия: Сан Антонио 7/2, Хюстън 5/3, Мемфис 4/6 

/ХБ/

