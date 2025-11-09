Сан Антонио постигна седмата си победи в Националната баскетболна асоциация срещу Ню Орлиънс

site.btaСан Антонио постигна седмата си победи в Националната баскетболна асоциация срещу Ню Орлиънс
Срещи от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада:
Вашингтон - Далас 105:111 Филаделфия - Торонто 130:120 Атланта - Лос Анджелис Лейкърс 122:102 Кливланд - Чикаго 128:122 Маями - Портланд 136:131 Сан Антонио - Ню Орлиънс 126:119 Денвър - Индиана 117:100 Лос Анджелис Клипърс - Финикс 103:114 Лидери в отделните дивизии Източна конференция Атлантическа дивизия: Филаделфия 6 победи/3 загуби, Ню Йорк 5/3, Торонто 5/5 Централна дивизия: Детройт 7/2, Кливланд 7/3, Милуоки 6/3 Югоизточна дивизия: Маями 6/4, Атланта 5/5, Орландо 4/5 Западна конференция Северозападна дивизия: Оклахома 9/1, Денвър 7/2, Минесота 5/4 Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 7/3, Голдън Стейт - 5/5, Финикс - 5/5 Югозападна дивизия: Сан Антонио 7/2, Хюстън 5/3, Мемфис 4/6
/ХБ/
