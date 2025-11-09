Пожарникари се борят с неконтролируем горски пожар на площ от над 1000 хектара в националния парк "Тонгариро" в Нова Зеландия

Новозеландските пожарникари възобновиха борбата с неконтролируемия горски пожар в националния парк "Тонгариро" в централната част на Северния остров в Нова Зеландия, който в момента е обхванал площ от над 1000 хектара, съобщи тази сутрин пожарната и аварийна служба на страната, цитирана от Ройтерс.

Пожарникарите започнаха да се борят вчера следобед с пожара в парка "Тонгариро", популярна туристическа дестинация, а около 40 туристи трябваше да бъдат евакуирани по въздух. Действията на противопожарните служби обаче бяха временно преустановени през нощта по съображения за безопасност.

Заместник-командирът на пожарната и аварийна служба на Нова Зеландия Ник Уест каза в изявление, че през изтеклата нощ пожарът се е разширил още повече. Засега няма съобщения за щетите по сгради или евакуирани хора.

Уест заяви, че с наблюдение от въздуха днес ще бъдат потвърдени размерите на пожара. В зависимост от резултатите се очаква овладяването на пожара да отнеме вероятно още цял един ден, посочи той.

Пожарната и аварийна служба на Нова Зеландия ще има на разположение 6 противопожарни автомобила и 5 цистерни с вода на място, подпомагани от 6 хеликоптера и 2 самолета, се казва още в изявлението.