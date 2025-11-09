Подробно търсене

Саудитска Арабия екзекутира двама души заради заговор за извършване на атентати срещу места за поклонение

Светослав Танчев
Поклонници и туристи посещават бреговата линия на втория по големина саудитски град Джеда. Снимка: AP/Amr Nabil
Рияд,  
09.11.2025 11:43
 (БТА)

Саудитска Арабия съобщи днес, че е екзекутирала двама души заради присъединяване към терористична групировка, която е планирала да извърши атентати срещу места за поклонение, предаде саудитската новинарска агенция СПА.

Двамата мъже са планирали да извършат също така и нападения срещу обекти и персонал на силите за сигурност, допълва агенцията, позовавайки се на изявление на министерството на вътрешните работи на Саудитска Арабия.

В изявлението не се посочва кога е било планирано да се извършат атентатите, отбелязва Ройтерс.

/СХТ/

