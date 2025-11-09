Саудитска Арабия екзекутира двама души заради заговор за извършване на атентати срещу места за поклонение

site.btaСаудитска Арабия екзекутира двама души заради заговор за извършване на атентати срещу места за поклонение
Саудитска Арабия съобщи днес, че е екзекутирала двама души заради присъединяване към терористична групировка, която е планирала да извърши атентати срещу места за поклонение, предаде саудитската новинарска агенция СПА.
Двамата мъже са планирали да извършат също така и нападения срещу обекти и персонал на силите за сигурност, допълва агенцията, позовавайки се на изявление на министерството на вътрешните работи на Саудитска Арабия.
В изявлението не се посочва кога е било планирано да се извършат атентатите, отбелязва Ройтерс.
/СХТ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина