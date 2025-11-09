Виляреал вкара два гола на Еспаньол и се изкачи на второ място в класирането на Ла Лига

Отборът на Виляреал свърши отлична работа, като си тръгна с трите точки от Барселона, налагайки се над Еспаньол с 2:0 в мач от 12-ия кръг на испанската Ла Лига.

Успехът на "жълтата подводница" дойде в края на първото полувреме и в началото на второто с голове на Жерард Морено и Алберто Молейро.

По този начин Виляреал събра 26 точки след първите 12 мача, като това е най-доброто постижение на отбора от сезон 2010-11 насам. Отборът се изкачи временно на второ място в класирането, като изпревари Барселона, който днес гостува на Селта във Виго. Виляреал затвърди и успешната си игра срещу този съперник при гостувания, като това бе шеста поредна победа на тима в Барселона.

Еспаньол е на шеста позиция в подреждането с 18 точки.



Мачове от 12-ия кръг на футболното първенство на Испания:

днес:

Атлетик Билбао - Овиедо Райо

Валекано - Реал Мадрид

Майорка - Хетафе

Валенсия - Бетис

Селта Виго - Барселона



от събота:

Жирона - Алавес - 1:0 Севиля - Осасуна - 1:0 Атлетико Мадрид - Леванте - 3:1 Еспаньол - Виляреал - 0:2 от петък: Елче - Реал Сосиедад - 1:1 В класирането води Реал Мадрид с 30 точки, пред Виляреал с 26, Барселона и Атлетико Мадрид с по 25, Бетис с 19, Еспаньол с 18, Хетафе със 17 и други.