Христо Бонински
Лионел Меси вкара два гола и направи две асистенции за успеха на Интер Маями срещу Нашвил
Снимка: AP Photo/Michael Laughlin
Форт Лодърдейл,  
09.11.2025 09:26
 (БТА)

Лионел Меси вкара два гола и подаде за други два при победата на отбора му Интер Маями срещу Нашвил с 4:0, което позволи на тима да продължи напред в  четвъртфиналите на Мейджър Лийг Сокър, предаде Ройтерс. Интер спечели серията с 2:1 победи и за първи път в историята си стига до това ниво.

Меси бе най-добър в серията с пет гола и три асистенции, той е вкарал общо 15 попадение срещу Нашвил във всички турнири. За сметка на това аржентинецът никога не е вкарвал на ФК Синсинати, който ще приеме Интер Маями на полуфинала в Източната конференция след две седмици.

Другите две попадения за тима от Маями отбеляза Тадео Аленде след почивката, като тимът игра без наказания нападател Луис Суарес. 

/ХБ/

