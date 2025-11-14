Президентът на Барселона Жоан Лапорта: Лионел Меси заслужава собствена статуя на реновирания стадион „Камп Ноу“

site.btaПрезидентът на Барселона Жоан Лапорта: Лионел Меси заслужава собствена статуя на реновирания стадион „Камп Ноу“
Аржентинският нападател Лионел Меси заслужава собствена статуя на реновирания стадион „Камп Ноу“ на Барселона, заяви президентът на клуба Жоан Лапорта, чийто коментар беше цитиран в социалните мрежи от журналиста Фабрицио Романо.
В момента Меси играе за американския Интер Маями.
„Меси заслужава паметник на новия стадион. Обсъдихме го на среща и работим по въпроса. Семейството трябва да се съгласи и всички фенове на Барса биха го искали“, каза Лапорта.
„Меси винаги ще бъде свързван с Барса, той знае, че вратите са отворени за него. Имаме абсолютно уважение към него, той заслужава най-добрата почит. Той трябва да има статуя на „Камп Ноу“ като Йохан Кройф и Ласло Кубала. Той е един от онези емблематични играчи, които са оставили своя отпечатък за клуба“, добави президентът на „каталунците“.
38-годишният Меси игра за Барселона от 2003 до 2021 година. С клуба нападателят спечели десет титли на испанското първенство, осем Суперкупи на Испания, седем Купи на краля, четири титли от Шампионската лига, три Суперкупи на УЕФА и една от Световното клубно първенство на ФИФА. Той държи клубните рекорди по голове, асистенции и изиграни мачове.
Меси е най-резултатният играч за всички времена за Аржентина, а с националния отбор спечели Световното първенство през 2022 година, Финалисима 2022, Копа Америка 2021 и 2024, Олимпийските игри 2008 и Световното първенство за младежи 2005.
Той е носител на наградата „Златната топка“ рекордните осем пъти. През юни 2023 година Меси премина в Интер Маями, а след като напусна Барселона, игра също и за Пари Сен Жермен.
