Момичето, открито след два дни издирване на Витоша, е в добро физическо състояние, слязла е сама от планината, каза Емил Нешев

Момичето, което вчера беше открито след два дни издирване на Витоша, е в добро физическо състояние, прегледана е от медицински екип, когато е доведена в 4-то Районно управление. Това съобщи директорът на Планинската спасителна служба към Българския червен кръст Емил Нешев в предаването "Събуди се" по Нова телевизия.

Реално тя си слезе сама от планината, разказа той. Още от първия ден от подаване на сигнала сме на терен и се опитвахме да се досетим откъде би минала, каза Нешев. Оказа се, че момичето е в добра кондиция, познава планината, има умения да се движи в планината и по този начин ние се оказахме догонващи, коментира той.

Имахме информация от близките, че има вероятност да се движи и без пътека, което още повече затрудни нещата, затова вчера реагирахме и с дронове между хижа "Алеко" и хижа "Физкултурник", което не даде резултат, разказа директорът на ПСС.

Емил Нешев коментира, че усилията на спасителите не са безсмислени, защото условията в планината са били предизвикателни, особено през нощта, а момичето е нощувало навън. Опитахме се да предотвратим лоши последици, въпреки че момичето е било достатъчно умно и опитно, за да оцелее две нощи подред, заяви той. Според него младата жена може би е можела да изкара още един ден в планината без храна при тези метеорологични условия.

Нямаме информация защо е предприела тези действия, каза още Емил Нешев на въпрос защо 20-годишното момиче е избрала гората за бягство.

Вчера от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) казаха за БТА, че издирваната на Витоша 20-годишна жена е открита в добро здраве.

Момичето е намерено около 19:30 часа между селата Бистрица и Железница, съобщиха късно снощи от СДВР на своята фейсбук страница. В успешната спасителна операция взеха участие СДВР, Планинската спасителна служба към БЧК и доброволци. Двадесетгодишното момиче беше обявено за издирване, след като на 6 ноември, около 13:00 часа, напусна дома си без документи и телефон, посочват от столичната полиция.







