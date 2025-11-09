Подробно търсене
Близо 1 милион души са евакуирани заради приближаването на супертайфун към Филипините

Любомир Мартинов
Поражение от предишния тайфун във Филипините. Снимка: Malacanang Presidential Communications Office via AP
Манила,  
09.11.2025 07:35
 (БТА)

Близо 1 милион души напуснаха домовете си във Филипините, след като днес супертайфунът "Фунуон" донесе силни ветрове и проливни дъждове, почти седмица след като друг мощен тайфун отне живота на над 200 души. Националната агенция за борба с бедствията съобщи, че над 900 000 души са евакуирани в източните, централните и северните провинции, които се намират на пътя на тайфуна, предаде ДПА.

Електричеството е прекъснато в части от източните провинции преди очакваното пристигане там на "Фунуон" тази вечер.

"Отново призоваваме обществеността да се подготви, да следва предупрежденията и да предприеме превантивни мерки, тъй като тайфунът наближава", каза Бернардо Рафаелито Алехандро, заместник-администратор на националната служба за гражданска защита. "Молим всички да сътрудничат, но да запазят спокойствие. Имаме протоколи, които трябва да следваме, и това е за нашата безопасност", добави той.

Метеорологичната служба съобщи, бурята е с максимална постоянна скорост на вятъра от 185 км/ч и пориви до 230 км/ч.

Тя се движи на запад-северозапад със скорост 25 км/ч и се очаква да достигне северната провинция Аурора по-късно днес или в малките часове на утрешния ден, добави службата.

Според данни на правителството общо 8,4 милиона души могат да бъдат засегнати от супертайфуна "Фунуон", включително 5,7 милиона жители, които живеят в крайбрежни населени места.

Филипините са засегнати от средно около 20 тропически циклона годишно.

Една от най-силните бури, които някога са засягали страната, бе супертайфунът "Хайян" през ноември 2013 г., който отне живота на повече от 6300 души.

