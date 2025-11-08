Църквата „Св. Архангел Михаил“ в кюстендилското с. Шишковци отбеляза празника си със света литургия и курбан за здраве

Със света литургия, възглавена от Велбъждския епископ Исаак и курбан за здраве беше отбелязан храмовият празник на църквата „Свети Архангел Михаил“ в с. Шишковци, община Кюстендил, която тази година чества 130 години от построяването си.

Днес Православната църква отдава почит на Божието войнство, на безплътните сили, а празникът е посветен на свети Архангел Михаил - чиноначалник на безплътните сили, каза за БТА епископ Исаак. „Църквата ни учи, че има девет ангелски чина – серафими, херувими и престоли. Това са ангелите, които стоят най-близо до Бога. Господстват сили, власти, които пък са чиноначалници на по-нишите ангели, начала, архангели и ангели. Всички тези чинове, безплътни сили имат от Бога мисия да му служат и да служат и на нас, човеците, да ни подкрепят в нашия земен живот, да ни насочват към спасение на душата, към добри дела“, поясни той. Велбъждският епископ допълни, че всяка страна, град, село, храм, всеки човек има даден от Бога ангел пазител. Епископ Исаак поясни, че свети Архангел Михаил се грижи за душите на човеците, особено след тяхната кончина, когато душата се отделя от тялото си и се издига към Бога.

„Нека Бог, по молитвите на светите архангели, ангели, безплътни сили на цялото Божие войнство, да ни укрепва, да се стремим в нашия живот с чистота, със святост, с трепет да служим на Бога, за да получим и вечните и нетленни блага, да получим блажената радост, която са получили всички светии и да пребъдваме като ангелите на небето“, каза още епископ Исаак. Той поясни, че всички трябва да се стремим животът ни на земята да бъде равноангелен. Епископът отправи пожелания празникът да бъде благословен за всички, които живеят в с. Шишковци, да бъде честита 130-ата годишнина на храма „Свети Архангел Михаил“ и да бъдат честити всички, които които носят имена на светите ангели на безплътното Божие войнство.

Кметът на село Шишковци Илияна Петрова разказа пред БТА, че църквата е построена през 1895 г. , след като три години по-рано на общоселско събрание е взето решението за изграждането. Храмът е построен в земя, дарена от Нике Кацаров, с дарения и доброволен труд на хора от селото. При строежа на храма са ползвани плочи от средновековен манастир “Свети Архангел Михаил“ в местността Манастирище, който е разрушен от турците. След това хората от Шишковци се черкуват в храма „Св. Димитър“ в с. Копиловци.

Отговорникът по приготвянето на курбана Ангел Панталеев, посочи че за подготовката му са били необходими поне 5 часа готвене на огън и много любов. Тази година курбанът е направен от месото на 3 овце и по 20 килограма от всеки зеленчук.