Петото за тази година заседание на Съвместната историческа комисия между България и Северна Македония се проведе в Скопие

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Снимка: Минко Чернев, БТА (ПБ)
Скопие,  
07.11.2025 21:26
Вчера и днес в Скопие се състоя петата за тази година среща на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси между България и Република Северна Македония.

Срещата е преминала по "познатия от предишните няколко срещи начин”. "На фона на декларативната нагласа на колегите от Република Северна Македония за резултатна работа на комисията, бяха потвърдени разминаванията в разбирането за нейния характер", съобщиха за БТА от българския състав на комисията.

На днешното заседание е подписан протокол за проведена преди повече от година среща на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси между България и Република Северна Македония. За преодоляване на сериозното изоставане и за осигуряване на време за същинска работа на комисията българската страна е предложила провеждане на допълнителна онлайн среща в началото на декември.

Представените нови учебници по история за пето, шесто и седмо отделение в Северна Македония ще бъдат обсъдени на следващата среща, която ще се проведе на 11 и 12 декември в София.

