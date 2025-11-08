Над 93 хил. кв. метра тротоарни настилки са обновени от началото на годината до края на октомври, съобщиха от Столична община

Над 93 хил. кв. метра тротоарни настилки са обновени от началото на годината до края на октомври, съобщиха от пресцентъра на Столична община (СО).

Инвестирани са около 17 млн. лв. Извършени са цялостни ремонти на съществуващи тротоари, като са положени нови настилки от унипаваж или асфалтобетон, информират от Общината. За тригодишния период на програмата, до края на тази година, общо ще бъдат обновени над 440 хил. кв. метра.

"Обновяването на тротоарите е част от цялостната ни визия за по-добра градска среда. Тротоарите свързват хората, училищата, парковете и бизнеса. Когато правим тротоарите по-добри, правим София по-достъпна, по-спокойна и по-красива", каза кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра.

През следващата година дейностите по програмата ще продължат. Същевременно с изпълнението на капиталовите обекти на общината залагаме изграждане на нови тротоари и рехабилитация на съществуващи такива, за да увеличим възможностите за обновяване на градската среда, посочи зам.-кметът Никола Лютов.

Дейностите се изпълняват от Столичната община и районите по програма на общината. Строително ремонтните работи продължават, като към момента са възложени още около 60 хил. кв.м тротоари.

Ремонтирани са тротоари в район "Младост" на ул. "проф. Александър Теодоров-Балан", в Панчарево на ул. "Цар Борис III", в Оборище по ул. "Черковна", по бул. "Васил Левски", в Люлин по бул. "Царица Йоанна", във Връбница по ул. "Бели Дунав", в Лозенец по пл. "Велчова завера", ул. "Персенк", в Слатина ул. "Марагидик", ул. "Калиманци" и др.

Извършва се рехабилитация на най-натоварените тротоари в районите на Столична община. Обновяват се настилки до обществени социално значимите сгради като детски градини и ясли, училища, поликлиники, болници, до паркове и спирки на градския транспорт, както и във междублокови пространства. Заедно с обновяването на тротоарите се изпълнява достъпна среда, понижение на бордюри (където е възможно), както и водещи и тактилни ивици, отбелязват от Столичната община.

По предложения на районните кметове са ремонтирани околоблокови пространства в съчетание с други механизми за финансиране, разработени от Столична общината. Обемът на дейностите в различните райони се разпределя в зависимост от площта на тротоарите и броят жители.

Над 56 720 кв. м тротоари бяха обновени в София до края на юли, съобщи тогава столичният кмет Васил Терзиев на фейсбук страницата си.