Мирослав Димитров
Треньорът на Ботев Враца Тодор Симов: "На тежкия терен водещи са желанието и характерът"
Снимка: кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
София,  
08.11.2025 14:19
 (БТА)

Старши треньорът на Ботев Враца Тодор Симов не скри задоволството си от победата с 1:0 при гостуването на Локомотив София в Първа лига.

"На този тежък терен водещи са желанието и характерът. Имахме повече голови ситуации. Защитата е отборна игра, математика. Целият отбор трябва да се защитава заедно. Това ни донесе успех и в предишния, и в този мач.

Имаме добра сплав от опитни играчи, добри чужденци и млади играчи. Тези, които влизат от пейката, също се включват перфектно. Това е начинът един отбор да израсне", каза Тодор Симов след мача.  

/МД/

