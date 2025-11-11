Подробно търсене

Продължава търсенето на оцелели след срутването на кула на ТЕЦ в Южна Корея

Николай Джамбазов
Спасителен екип работи на мястото на срутилата се кула в топлоектрическа централа в Южна Корея. Снимка: Bae Byung-soo/Newsis via AP
Улсан, Южна Корея,  
11.11.2025 13:17
 (БТА)

Продължава търсенето на четирима работници, затиснати под срутила се котелна кула в топлоелектрическа централа в югоизточния южнокорейски град Улсан, след като други две кули бяха разрушени, за да се гарантира безопасността на спасителните екипи, предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап.

Спасителен екип от около 70 души ще бъде мобилизиран днес, за да продължи спасителната акция, която беше прекъсната в неделя поради опасения, че съседните две кули над рухналата конструкция също може да паднат, съобщиха противопожарните сили. Кули номер 4 и 6 на топлоелектрическата централа в Улсан бяха взривени по обяд местно време, за да се осигури безопасен достъп на спасителите до отломките на първоначално срутилата се кула.

Кула номер 5 се срути миналия четвъртък, като затрупа седем работници. Тленните останки на трима бяха намерени, а двама бяха локализирани, въпреки че се предполага, че вече са загинали. Още двама работници остават в неизвестност.

Към момента на срутването си Кула №5 предстояло да бъде разрушена, след като през 2021 г. изтекъл 40-годишният ѝ експлоатационен период, отбелязва Йонхап.

