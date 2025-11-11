Кметът на Твърдица Мария Гвоздейкова-Златева е с акт от АДФИ във връзка с ремонт на детска градина в село Шивачево, няма наложена глоба

Кметът на Твърдица Мария Гвоздейкова-Златева е с акт от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), няма наложена глоба. Това стана известно на заседанието на Общинския съвет.

Общинският съветникът Атанас Атанасов, бивш кмет на Твърдица, постави въпрос за проверка на АДФИ, извършена във връзка с ремонт на детска градина в село Шивачево.

По думите на Атанасов резултатите от инспекцията показват нарушения в процедурите по възлагане и изпълнение на дейностите, като в публичното пространство се коментира възможна глоба в размер на 20 000 лева. Той настоя за яснота дали сумата ще бъде поета от общинския бюджет или лично от кмета.

Кметът на Твърдица Мария Гвоздейкова-Златева потвърди, че е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН), но уточни, че към момента няма издадено наказателно постановление и съответно няма наложена глоба.

„Има акт, но това не е глоба. Все още не е приключила процедурата и имаме право на възражение“, заяви Гвоздейкова-Златева.

Съветникът Атанасов контрира, че размерът на евентуалната санкция е сериозен и обществеността има право да знае подробности. „Двайсет хиляди лева не са малко. Това са средства на данъкоплатците и Общинският съвет трябва да бъде информиран“, каза той.

След дискусията председателят на Общинския съвет предложи докладът на АДФИ да бъде предоставен на съветниците за запознаване при поискване.

По време на заседанието не беше взето решение по казуса, но съветниците настояха администрацията да ги държи в течение за развитието на случая и на евентуалните финансови последици за общината.