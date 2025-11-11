Млади лекари, завършили Тракийския университет през 2025 г., получиха своите дипломи

На тържествена промоция в залата на Културен център „Стара Загора“ 119 млади лекари, завършили специалност „Медицина“ в Тракийски университет, получиха своите дипломи, съоблщиха от пресслужбата на висшето училище.

Сред тях бяха 69 български студенти със среден успех „много добър“ 4,73 и 50 чуждестранни студенти от 12 държави – Великобритания, Ирландия, Гърция, Северна Македония, Швеция, Турция, Индия, Германия, Италия, Литва, Молдова и Пакистан. Девет от чуждестранните студенти се обучаваха на български език със среден успех „много добър“ 4,81, а останалите 41, които се обучаваха на английски език, завършиха със среден успех „много добър“ 4,50. Средният успех на всички дипломирани студенти по специалност „Медицина“ е „много добър“ 4,63.

„За пореден път тази зала е изпълнена с гордост, трепет и онова леко напрежение като пред финален двубой във футболен мач или последен държавен изпит“, обърна се към присъстващите деканът на Медицинския факултет проф. д-р Юлиан Ананиев. Той шеговито припомни на абсолвентите моменти от изминалите шест години на тяхното обучение и даде три съвета за бъдещето: „Изберете нещо, в което да вярвате; открийте това, което искате да бъдете в медицината, и го следвайте; учете се и никога не спирайте да надграждате“. Проф. Ананиев добави, че „цената да бъдеш добър в професията си, и най-вече като лекар, е да вярваш в това, което правиш, и никога да не се предаваш“.

„Днес вие, младите лекари, поемате уверено по своя професионален път“, заяви в приветствието си председателят на Регионалната колегия на Българския лекарски съюз – Стара Загора д-р Любомир Трифонов. Той пожела на всички завършващи Хипократовата клетва да бъде техен морален компас и вдъхновение в професионалния им път. „Пазете чистотата на професията и никога не забравяйте, че доверието на пациента е най-голямата награда за един лекар“, обърна се към младите си колеги д-р Трифонов.

Специален поздрав към колегите си отправи и отличникът от специалност „Медицина“ за 2025 година д-р Ралица Дочева. „След години труд сме тук, за да поемем отговорността на медицинската професия – да служим в името на човешкото здраве. Днес се събуждаме в един нов свят, в който от нас зависи нечии живот, надежда и вяра, че утре ще бъде по-добро“, каза младият медик, като изказа благодарност към всички преподаватели от Медицинския факултет на Тракийски университет.

За пета поредна година в Медицинския факултет се дипломират и магистрите от специалност „Здравен мениджмънт“. На церемонията своите дипломи получиха 29 абсолвенти, завършили със среден успех „отличен“ 5,73.

Утре, 12 ноември, ще се проведе промоцията на абсолвентите от специалностите „Управление на здравните грижи“, „Хранене и биомедицина“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“ на Медицинския факултет при Тракийски университет.