Подробно търсене

Европейската комисия съобщи, че изплаща на България 438,6 млн. евро по ПВУ

кор. на БТА Николай Желязков
Европейската комисия съобщи, че изплаща на България 438,6 млн. евро по ПВУ
Европейската комисия съобщи, че изплаща на България 438,6 млн. евро по ПВУ
Снимка: БТА
Брюксел,  
11.11.2025 13:18
 (БТА)

Европейската комисия съобщи, че изплаща 438,6 милиона евро на България по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това са безвъзмездни средства от второто плащане по плана, се уточнява в съобщението.

През април България поиска преразглеждане на своя ПВУ, а промененият план беше одобрен от Съвета на ЕС през юли, отбелязва комисията. На 23 юли 2025 г. България подаде отново второ искане за плащане на обща стойност 653 милиона евро. Това искане включва 59 етапа и цели, обхващащи 28 реформи и 12 инвестиции, пише в съобщението. Реформите и инвестициите включват мерки за подобряване на образованието, укрепване на правосъдните и обществените системи с прозрачност и защита на подателите на сигнали за нередности, освобождаване на пазара на електроенергия, справяне с енергийната бедност и създаване на възможности за съхранение на енергия.

ЕК частично одобри второто искане за плащане на България на 3 октомври. България все още трябва да изпълни един оставащ етап като част от това искане за плащане, свързан с реформата на Комисията за борба с корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Комисията ще разгледа изплащането на останалите средства, след като България е изпълнила и това изискване, се допълва в съобщението.

Българският ПВУ е за 6,17 милиарда евро. Днешното плащане ще увеличи общия размер на изплатените средства до 29,5 на сто от разпределената сума по плана, като 38,2 на сто от очертаните етапи и цели са постигнати.

/ЕС/

Свързани новини

05.11.2025 13:47

Европейската комисия потвърди, че задържа временно плащането на 215 млн. евро за България по ПВУ

Европейската комисия потвърди, че е решила временно да задържи плащането на 215 милиона евро от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на България. В понеделник е било одобрено изплащането на 439 милиона евро за нашата страна, уточни за БТА говорител на комисията.
03.10.2025 19:28

ЕК дава първоначално одобрение за второто плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост

Европейската комисия съобщи, че дава предварително одобрение по второто искане на България за плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) за 653 милиона евро, подадено през юли. Искането за плащане включва 28 реформи и 12 инвестиции, се
24.09.2025 14:30

ЕК: Обособяването на политически и финансово независима служба срещу корупцията в България е условие за получаването на средства от ЕС

Уреждането на въпроса с Комисията за противодействие на корупцията в България е важна част от реформите, които страната предприема и е сред ангажиментите, свързани с осигуряването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това заяви днес говорител на Европейската комисия.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:28 на 11.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация