ЕК дава първоначално одобрение за второто плащане за България по Плана за възстановяване

кор. на БТА Николай Желязков
БТА, Берлемон 43а
Брюксел,  
03.10.2025 19:28
 (БТА)

Европейската комисия съобщи, че дава предварително одобрение по второто искане на България за плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) за 653 милиона евро, подадено през юли.

Искането за плащане включва 28 реформи и 12 инвестиции, се отбелязва в съобщението на ЕК. След като е оценила искането, комисията е установила, че нашата страна е изпълнила успешно 58 от 59-те ключови етапа и цели, определени в решението за изпълнение на Съвета на ЕС.

Водещите мерки по второто искане за плащане включват реформа за повишаване на качеството и достъпността на образованието и обучението на всички равнища за подобряване на уменията на работната сила и подпомагане на дългосрочното икономическо развитие; реформа за укрепване на правосъдната система и законодателството за обществените поръчки, повишаване на прозрачността, ефикасността и отчетността, като същевременно се приемат стабилни механизми за защита на подателите на сигнали за нередности; въвеждане на определение за енергийна бедност; развитие на капацитета за съхранение на ток, осигуряване на стабилни енергийни доставки и разширяване на използването на енергия от възобновяеми източници.

Тези реформи и инвестиции целят подобряване на качеството на живот на българските граждани с намаляване на разходите за енергия, на въглеродните емисии, с насърчаване на социалното приобщаване с подобрения в образованието, здравеопазването и цифровата инфраструктура.

Комисията е установила, че един ключов етап, свързан с реформата на Комисията за борба с корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (етап 218), остава неизпълнен. Затова ЕК предлага временно да отложи част от плащането. Този подход позволява на държавите в ЕС да изпълнят оставащите ключови етапи, като продължават да получават средства за успешно изпълнените етапи и цели, се пояснява в съобщението. 

БТА припомня, че по-рано днес на брифинг в Министерски съвет вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че съвсем скоро страната очаква да получи 440 млн. евро, а за останалите около 200 млн. евро ще имаме шестмесечен срок, работейки със службите на Европейската комисия (ЕК) да преосмислим изцяло съществуването, кройката и начина на избор и работата на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Правосъдният министър Георги Георгиев добави, че се сформира специален екип, в който ще участва той и колеги от различни ведомства, за да предложат каква всъщност ще бъде концепцията за антикорупционната комисия.  

ЕК е изпратила предварителната си оценка по искането за плащане до Икономическия и финансов съвет, който разполага с четири седмици, за да даде становище. След като получи това становище, комисията може официално да одобри плащането към България.

Нашата страна разполага с един месец, за да отговори на днешната оценка. Ако след това комисията реши, че етапната цел не е завършена, част от плащането ще бъде временно задържана. След това България ще разполага с шест месеца, за да предприеме действия и да изпълни оставащите изисквания. След като етапът приключи, останалата част от плащането ще бъде освободена, уточнява комисията.

Българският ПВУ е на обща стойност 6,17 млрд. евро безвъзмездни средства.

Свързани новини

03.10.2025 14:26

Сформираме специален екип за концепцията на антикорупционната комисия, каза правосъдният министър Георги Георгиев

Сформираме специален екип, в който ще участваме аз и колеги от различни ведомства, за да предложим, да преговорим и да е ясно каква всъщност ще бъде концепцията за антикорупционната комисия. Това съобщи на брифинг в Министерския съвет правосъдният министър Георги Георгиев относно изпълнението на една от целите по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), за която ще се преговаря с Европейската комисия (ЕК).
03.10.2025 14:11

Очакваме 440 млн. евро по ПВУ, останалите средства са свързани с антикорупционната комисия, каза Томислав Дончев

Очакваме съвсем скоро да получим 440 млн. евро, за останалите около 200 млн. евро ще имаме шестмесечен срок, работейки със службите на Европейската комисия (ЕК) да преосмислим изцяло съществуването, кройката и начина на избор и работата на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Това каза на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът Томислав Дончев във връзка с втория транш по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Той обясни, че на 23 юли е изпратил ново искане за второ плащане по ПВУ и даде подробности за това.

