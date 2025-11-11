България получи второто плащане по НПВУ след изпълнени 58 от 59 цели, сред които ключови реформи в образованието, енергетиката, борбата с прането на пари

България получи второто плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) благодарение на изпълнените 58 от общо 59 етапни цели, сред които ключови реформи в областта на образованието, енергетиката, борбата с прането на пари, законодателството за обществени поръчки, върховенство на правото, подобряване на бизнес средата и др. Това съобщиха от правителствената информационна пресслужба.

Второто плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост е в размер на 438,6 млн. евро и стана възможно след положителна оценка от страна на Европейската комисия.

Това е първото плащане, което България получава по инструмента от почти три години, подчертават от правителството. Първият транш по НПВУ беше получен през декември 2022 година. Навременното получаване на второто плащане бе един от ключовите приоритети на правителството. За целта подаденото искане беше оттеглено на 17 април 2025 г. и подадено отново на 23 юли 2025 г. По този начин получените средства от страната ни вече възлизат на една трета от общата алокация като изпълнението на етапните цели приближава 40%.

От Министерския съвет посочват, че на 1 октомври страната ни подаде и трето искане за плащане по инструмента, което е на стойност 1,6 млрд. евро. Очаква се средствата по него да бъдат получени преди края на годината.

Българският НПВУ е за 6,17 милиарда евро. Днешното плащане ще увеличи общия размер на изплатените средства до 29,5% от разпределената сума по плана, като 38,2% от очертаните етапи и цели са постигнати, припомня БТА.