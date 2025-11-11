Свети Мина невидимо помага на вярващите, но за това е нужна искрена вяра и чиста, смирена молитва“, каза Пловдивският митрополит Николай

Свети Мина невидимо помага на вярващите чрез своето застъпничество пред Бога, но за да се получи това, е нужна искрена вяра и молитва, която е чиста, смирена и усърдна. Това каза Пловдивският митрополит Николай в деня, когато се почита паметта на свети великомъченик Мина, в православния храм „Св. св. Петър и Павел“ в Пловдив, където той отслужи архиерейска света литургия.

Според митрополита, житието на светеца представя живота, делото и страданията му за Христовата вяра. Светецът изобличил неверниците и твърдо заявил вярата си в Иисус Христос, заради което бил убит след множество жестоки нечовешки мъчения.

„Първо търсете царството Божие и Неговата правда, и всичко останало ще ви се придаде. Господ е наша опора във всеки миг от живота ни. Той невидимо присъства в нас и ни извежда на верния път, ако го повикаме и ако искаме да бъдем с Него“, каза Пловдивският владика.

„Бог е всемогъщ, Бог е всесилен и може да изпълни всяка наша прозба. Божията милост винаги е съпътствала всеки един от нас в трудни моменти“, добави митрополит Николай. Той подчерта, че свети Мина невидимо помага на вярващите чрез своето застъпничество пред Бога, но за да се случи това, молитвата трябва да бъде „искрена, чиста, смирена, усърдна и произнесена без никакво съмнение“.

„Светиите небесни ще ни помогнат да постигнем и придобием онова, за което се молим за вечния живот и спасение, но няма да ни помогнат, ако се молим за нещо, което би навредило на душите ни“, обясни владика Николай.

Митрополитът отбеляза, че в този храм се съхранява благодатна икона на свети великомъченик Мина, пред която мнозина застават, за да намерят утеха и успокоение в трудни времена. „Свети Мина помага да преминем бързо през изпитанията, затова го наричаме и прославяме като наш бърз помощник и застъпник пред Бога“, каза той.

В края на службата митрополит Николай поздрави всички именници и им пожела Бог да ги благославя, да им дари дълъг живот, здраве и душевно спасение.