Подробно търсене

Арестуван е мъж, призовавал за убийството на политици в Германия

Валерия Динкова
Арестуван е мъж, призовавал за убийството на политици в Германия
Арестуван е мъж, призовавал за убийството на политици в Германия
Илюстративна снимка: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa via AP
Берлин,  
11.11.2025 13:19
 (БТА)

В Германия беше арестуван е мъж, обвинен за призиви за нападения срещу германски политици и държавни служители, който е набирал дарения в криптовалута, за да плаща за техните убийства и е публикувал инструкции за направа на експлозиви, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на прокуратурата.

Заподозреният – мъж с двойно германско-полско гражданство, идентифициран като Мартин С. – е бил задържан снощи в Дортмунд, съобщи в изявление федералната прокуратура. Той е заподозрян във финансиране на терористични дейности, даване на инструкции за извършване на сериозни актове на насилие и опасно разпространение на лични данни.

Прокуратурата твърди, че от края на юни мъжът е призовавал в т.нар. „даркнет“ за нападения срещу политици, държавни служители и други лица от германския обществен живот. Той е обвинен, че анонимно е поддържал платформа, на която е публикувал списък с имена на хора, на които той от само себе си е решил да постанови присъди. В платформата той е публикувал и инструкции за изработване на експлозиви.

Твърди се, че той е призовавал за дарения в криптовалута, които после е щял да предлага като награда за убийството на набелязаните мишени.

Платформата е съдържала чувствителни лични данни на потенциалните жертви, добави прокуратурата. Тя не идентифицира никой от хората в списъците и не уточни какви данни са били разкрити.

Федералната прокуратура е отговорна за разследването на значителни случаи на екстремизъм и на случаи, застрашаващи националната сигурност, припомня АП.

/ГГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:29 на 11.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация