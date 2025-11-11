В Лагос бе открита изложба на иконата на афробийта Фела Кути

Изложба, посветена на живота и наследството на основателя на афробита Фела Кути (1938 - 1997), бе открита в Лагос в Нигерия, съобщи Ройтерс. Тя е африканският дебют на събитието, което за пръв път е било организирано от Парижката филхармония във Франция.

Експозицията в Лагос съдържа 440 предмета, включително сувенири, фотографии, картини и видео записи от изпълнения на Фела. Посетителите могат да седнат и да се насладят на живо на изпълнение на неговата музика от нигерийски артисти.

Фела Кути, чиято музика смесва джаз, фънк и западноафрикански ритми, е културна икона в Нигерия. В музиката си той също критикува политическата корупция и лошото управление, коeто го прави символ на съпротивата срещу военните диктатури в края на 70-те години на 20 век.

Лагос и до днес е оживен културен център, както по времето на Фила, и звукът на афробийта, който се чува навсякъде от нощните клубове до крайпътните барове, дори и на политически събития, е помогнал на много нигерийски музиканти да се прославят по света, пише „Ройтерс“.

Фела Кути е сред 200-те най-велики певци на всички времена според класацията на списание „Ролинг Стоун“ от 2023 г.