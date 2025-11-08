Световноизвестната джаз певица Лиз Райт засaди дърво в Пловдив

Световноизвестната джаз певица Лиз Райт, която ще участва в Plovdiv Jazz Fest, засaди дърво днес на хълма Бунарджика в Пловдив. Тя бе придружена от Пламен Панов – заместник-кмет по "Култура, археология и туризъм" на община Пловдив.

"Оценявам символиката на това, че засадихме дърво заедно. Много специално беше. Обичам природата и наистина много обичам градинарството – общуване със земята", каза певицата пред медиите. Според Лиз Райт чрез връзката си със земята човек винаги се чувства свързан и усеща принадлежност.

Засаждането на дръвчета за певицата се превръща в мисия, след като преди години претърпява тежка катастрофа, в която колата ѝ е задържана над 75-метрова пропаст от едно съвсем младо дърво. Смята, че това е спасило живота й.

Освен джаз и госпъл певица, Лиз Райт е професионална готвачка и запалена градинарка. Тя описва градинарството като "работна медитация". Грижи се, създава и поддържа градината на прогресивното училище Little Black Pearl Art & Design Academy, където отглежда зеленчуци, билки и цветя. Райт смята своята градинарска страст за много важна част от своята идентичност. "Ако просто изнеса саксия от оранжерията, растенията се изправят сами под силата на естествената светлина. Това ме кара да мисля за хората - какво означава да имаш любов, прошка и търпение и колко бързо нещата могат да се променят".

Лиз Райт е родена в малък град в щата Джорджия, започва да пее и свири на пиано в местната църква, в която баща ѝ е бил пастор. Тя е силно привлечена от блуса, джаза и госпъла. Учи в престижни университети в Атланта, Ню Йорк и Ванкувър. През 2003 г. издава първия си самостоятелен албум Salt, достигнал до втора позиция в класацията на "Билборд". До момента тя e издала общо 8 албума. Нейният неподражаем глас в. "Ню Йорк таймс" определя като "мек, леко мрачен алт, притежаващ качества, които може да се асоциират с отлежал бърбън или много мека кожа".

През 2022 г. Райт създава своя собствена независима звукозаписна компания Blues & Greens Records. Работи с някои от най-важните съвременни вокалисти като Грегъри Портър, Раул Мидон, Даян Рийвс, Анджелик Киджо и др. Музиката ѝ често е вдъхновена от историята и носи изключително силен политически и социален заряд.

Райт гостува за втори път в България по покана на Plovdiv Jazz Fest, но за първи път известната американска джаз певица пристига със своята група и в рамките на основния фестивал. Тази вечер пловдивчани и гости на града ще могат да я видят на сцената в Дом на културата "Борис Христов" веднага след участието на българо-американския пианист и композитор Милен Киров и неговата група, който пристига с квинтет от някои от най-добрите и търсени джаз музиканти в Германия и Европа.