Рибакина и Сабаленка ще спорят за титлата на Финалния турнир на УТА в Рияд

Мирослав Димитров
AP Photo/Fatima Shbair)
Рияд,  
07.11.2025 22:08
 (БТА)

Елена Рибакина от Казахстан достигна до финалния мач на Финалния турнир на женската тенис асоциация УТА за първи път, след като победи Джесика Пегула (САЩ) с 4:6, 6:4, 6:3.

В спор за трофея Рибакина ще срещне световната номер 1 Арина Сабаленка, която в другия полуфинал се наложи над Аманда Анисимова с 6:3, 3:6, 6:3.

Рибакина, шампионката на Уимбълдън през 2022 година, спечели и четирите си мача тази седмица, като за първи път преодоля груповата фаза на турнира.

Тя направи 15 аса срещу Пегула и си осигури победата с първия си мачбол.

"Не беше лесно да се върна, но се радвам, че успях да намеря пътя си във втория сет и да го спечеля в тази трисетова битка. Сервисът много ми помогна, когато имах нужда от негоУ, каза Рибакина. 

/МД/

