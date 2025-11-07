"За пореден път се бием сами", разочарован е наставникът на Добруджа Атанас Атанасов след поражението от Ботев (Пловдив)

Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов бе силно разочарован от поведението на Ди Матео Ловрич, който получи втори жълт и съответно червен картон, бавейки времето при излизане за своята смяна в двубоя с Ботев (Пловдив), загубен от тима от Добрич с 1:2. Според наставника неговият тим не е бил надигран.

"За пореден път се бием сами. Получихме изравнителен гол, в което не виждам толкова фатално. Имаше още над 30 минути. Тази глупост на Ди Матео вече граничи с не знам каква простотия. Да те изгонят при излизането... Какво ще спечелиш като си оправяш чорапите десет секунди? Искахме да излезем оттук с победа. Не мога да кажа, че Ботев ни надигра или е заслужавал повече победата. Ние и с десет души имахме достатъчно положения да изравним. Най-неприятно е, че винаги идва нещо такова, което е елементарно и ни проваля мача", емоционален бе след срещата Атанасов.

"По този начин не искам да изглеждат нашите играч - да лежат и да симулират. Трябва да се учат да играя и да искат да играят стойностен футбол, за да израснат. Да, много са ни важни точките, но трябва да го правим по правилния начин, който смятам аз", допълни той.