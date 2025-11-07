Ландо Норис на полпозишън за спринта в Сао Пауло, Пиастри трети

Лидерът в генералното класиране Ландо Норис с "Макларън" спечели полпозишън за спринта от Гран при на Сао Пауло, кръг от световния шампионат във Формула 1.

Норис зае първо място в квалификацията за спринта с най-бърза обиколка от 1 минута и 09,243 секунди на пистата "Интерлагос".

Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели остана втори, а съотборникът на Норис в "Макларън" и основен негов конкурент за титлата - Оскар Пиастри е трети.

В челната шестица са още Джордж Ръсел (Мерцедес), Фернандо Алонсо (Астън Мартин) и Макс Ферстапен (Ред Бул).

Спринтовата надпревара ще се проведе в събота, 8 ноември.

Норис е с точка пред Пиастри в генералното класиране, като предстоят четири основни състезания и два спринта, включително събота. Спринтовото състезание на 100 км дава осем точки за победителя, като в точките влизат първите осем.