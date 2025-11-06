Подробно търсене

Япония и САЩ ще си сътрудничат в добива на редкоземни метали от дъното на океана

Пламен Йотински
Японската министър-председателка Санае Такаичи и президентът на САЩ Доналд Тръмп на борда на самчолетоносача "Джордж Вашингтон" в Йокосука, Япония. Снимка: AP/Mark Schiefelbein
Токио,  
06.11.2025 05:36
 (БТА)

Япония и САЩ възнамеряват да си сътрудничат в областта на добива на редкоземни метали от океанското дъно край брега на остров Минамиторишима,  заяви японската министър-председателка Санае Такаичи, предаде ТАСС.

"Осигуряването на различни начини за добив на редкоземни метали е важно както за Япония, така и за САЩ. Ще продължим да разглеждаме конкретни начини за сътрудничество между Япония и САЩ в разработването на находища на редкоземни метали във водите в близост до остров Минамиторишима", заяви тя по време на изказване в парламента. Минамиторишима се намира на около 1900 км от основната територия на Япония.

Според Такаичи научни изследвания са показали, че на дъното на океана в близост до острова има различни полезни изкопаеми, включително редкоземни метали. "В момента провеждаме по-нататъшни изследвания, както и проучваме методи за добив", добави тя.

Премиерът отбеляза, че още през януари 2026 г. се планира да се проведат демонстрационни тестове за извличане на редкоземни метали от дъното на дълбочина 6000 метра.

Както по-рано съобщиха японските медии, находището е разположено в района на остров Минамиторишима на дълбочина 5,5 хиляди метра и се простира на 10 хиляди квадратни километра. Там са открити залежи от сферични минерални образувания, съдържащи редки метали. Общият обем се оценява на 210 млн. тона, в които се съдържат около 610 000 тона кобалт и 740 000 тона никел.

Към 06:02 на 06.11.2025 Новините от днес

