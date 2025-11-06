Венко Мадолев събира „Царствени сънища“ в изложба в София

Венко Мадолев представя новата си изложба „Царствени сънища“ в столичната галерия Art Club Diplomat. Експозицията ще бъде открита днес, 6 ноември, и може да бъде разгледана до края на месеца. Вернисажът ще бъде съпроводен от артистично слово, представяне на творчеството от куратор, както и възможност посетителите да разговарят с автора, съобщават домакините.

По думите на екипа в „Царствени сънища“ художникът разгръща обширна палитра от теми — от властващи митологични и духовни архетипи до интимни символи на преобразяване и вътрешни пътища. „Често в платната му се срещат фигури-королеви, силуети, летящи същества или покрити с воали образи — като че ли самите сънища са материализирани и заели място в салона на галерията“, казват те.

По думите им посетителят ще може да срещне мостове между земното и небесното, между светлината и сенките, между спомените и утрешната надежда.

„В ранните си работи той се придържа към строго изразени линии, контраст и минимален цветови диапазон, но с всяка следваща изложба допуска все по-голямо богатство на тонове и нюанси. Днес творчеството му се характеризира със смесена техника — въглен, креда, пастел, акцентни мазки с акрил — които създават усещане за пластичност и дишане на платното. Цветовата гама е наситена, но не крещяща — Мадолев залага на балансирано контрапунктиране на светлина и полутонове, което умее да прелее в ефирни преходи между реалност и метафора“, отбелязват от екипа.

Венко Мадолев e завършил специалност „Графика“ при проф. Галилей Симеонов в Художествената академия „Николай Павлович“ - София през 1986 г. Участва в общи художествени изложби на Съюза на българските художници. Има над 30 самостоятелни изложби в България и по света. Удостояван е с награди на международни биеналета. Картините му са част от експозициите на музеи и частни колекции у нас и в чужбина.

/ВСР