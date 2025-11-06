Подробно търсене

Съфинансирането на културни проекти ще обсъди на извънредно заседание Общинският съвет в Дупница

Кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова
БТА, Сградата на Община Дупница, снимка: Кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев, архив
Дупница,  
06.11.2025 06:16
 (БТА)

Общинският съвет в Дупница ще заседава днес извънредно, съобщиха от Съвета. В дневния ред на заседанието е включена само една точка, свързана с приемането на промени в Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Дупница.

Действащият сега правилник е приет през 2019 г. и се налага привеждане на разпоредбите му в съответствие с изискванията на чл. 36 от Закона за закрила и развитие на културата.

За съфинансиране на културни проекти от учредения общински фонд "Култура" могат да кандидатстват културни институти, творчески формации, индивидуални професионални творци, сдружения и неправителствени организации.

/МК/

Към 07:34 на 06.11.2025 Новините от днес

