Ограничиха движението по участък от бургаския бул. "Тодор Александров" заради пътен инцидент

Ограничено е движението по част от бургаския булевард "Тодор Александров" в района на стадион "Черноморец", видя репортер на БТА.

Причината е пътнотранспортно произшествие. В непосредствена близост до канала, свързващ езерото Вая с морето, има паднал автомобил. На място работи следствена група, която извършва оглед.

До момента от Областната дирекция на МВР не са съобщили официално за случилото се. На място има екипи на спешна помощ.

Районът е отцепен, като полицейски патрули са разположени по цялото протежение на булеварда, улиците "Спортна" и "Индустриална".