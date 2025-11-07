Ограничиха движението по участък от бургаския бул. "Тодор Александров" заради пътен инцидент

site.btaОграничиха движението по участък от бургаския бул. "Тодор Александров" заради пътен инцидент
Ограничено е движението по част от бургаския булевард "Тодор Александров" в района на стадион "Черноморец", видя репортер на БТА.
Причината е пътнотранспортно произшествие. В непосредствена близост до канала, свързващ езерото Вая с морето, има паднал автомобил. На място работи следствена група, която извършва оглед.
До момента от Областната дирекция на МВР не са съобщили официално за случилото се. На място има екипи на спешна помощ.
Районът е отцепен, като полицейски патрули са разположени по цялото протежение на булеварда, улиците "Спортна" и "Индустриална".
/СХТ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина