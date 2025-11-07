Подробно търсене

Цяло село в Турция носи една и съща фамилия, а жителите избягват объркването чрез прякори

Мина Димитрова
Цяло село в Турция носи една и съща фамилия, а жителите избягват объркването чрез прякори
Цяло село в Турция носи една и съща фамилия, а жителите избягват объркването чрез прякори
Илюстративна снимка: AP Photo/Baderkhan Ahmad, архив
Анкара,  
07.11.2025 04:08
 (БТА)

Цяло село в Турция носи една и съща фамилия, а жителите му използват прякори, за да избегнат объркването, съобщава турската частна новинарска агенция ДХА.

Село Йешилдере се намира в югоизточния окръг Хаккяри и в него има 65 домакинства с около 500 жители, всички от които с фамилията Билиджи. 

Хората обаче са съумели да преодолеят сходството в имената чрез прякори, разказва 47-годишният кмет на селото Мелих Билиджи.

"За да избегнем объркване, използваме прякори като "високия", "ниския" или името на бащата, например "Мехмет, синът на Керем", и така да можем лесно да различим кой кой е", казва кметът и допълва, че еднаквите имена понякога могат да създадат объркване и в документацията.

В цялото село единствено имамът е с различно фамилно име - Ръдван Куш. Местният учител в началното училище с общо 17 ученици обаче също е Билиджи.   

Кметът на Йешилдере разказва, че поради роднинските връзки в селото никога не е имало неприятни случаи.

"Нашият дядо се е заселил тук през 1915 г. Децата и внуците му продължават да живеят тук с едно и също фамилно име. Ние сме щастливи от това. Всички в селото сме едно семейство; живеем в единство и разбирателство като чичовци, братовчеди и племенници", каза той.

/С-АМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:03 на 07.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация