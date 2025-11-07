Кристъл Палас не остави шансове на АЗ Алкмаар в двубой от Лигата на конференциите

Мачове от втория кръг в основната фаза на Лигата на конференциите: Кристъл Палас (Англия) - АЗ Алкмаар (Нидерландия) – 3:1 Хекен (Швеция) - Страсбург (Франция) – 1:2 Линкълн Ред Импс (Гибралтар) - Риека (Хърватия) – 1:1 Райо Валекано (Испания) - Лех Познан (Полша) – 3:2 Рапид Виена (Австрия) - Университатя Крайова (Румъния) – 0:1 Динамо Киев (Украйна) - Зрински Мостар (Босна и Херцеговина) - 6:0 Лозана (Швейцария) - Омония (Кипър) – 1:1 Шелбърн (Ирландия) - Дрита (Косово) – 0:1 Шкендия (Република Северна Македония) - Ягелония (Полша) – 1:1 АЕК Атина (Гърция) - Шамрок Роувърс (Ирландия) – 1:1 АЕК Ларнака (Кипър) - Абърдийн (Шотландия) – 0:0 КуПС Куопио (Финландия) - Слован Братислава (Шотландия) – 3:1 Спарта Прага (Чехия) - Ракув (Полша) – 0:0 Шахтьор Донецк (Украйна) - Брейдаблик (Исландия) – 2:0 Майнц 05 (Германия) - Фиорентина (Италия) – 2:1 Целе (Словения) - Легия Варшава (Полша) – 2:1 Самсунспор (Турция) - Хамрун (Малта) – 3:0 Ноа (Армения) - Сигма Оломоуц (Чехия) – 1:2 В класирането водят Целе, Самсунспор и Майнц 05 с 9 точки, следва АЕК Ларнака, Лозана, Райо Валекано и Страсбург по 7, Лозана, Фиорентина, Шахтьор Донецк, Кристъл Палас с по 6 и др.