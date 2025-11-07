Подробно търсене

Кристъл Палас не остави шансове на АЗ Алкмаар в двубой от Лигата на конференциите

Боян Денчев
снимка: АР, Adam Davy
Лондон,  
07.11.2025 00:21
 (БТА) 
Мачове от втория кръг в основната фаза на Лигата на конференциите:

Кристъл Палас (Англия) - АЗ Алкмаар (Нидерландия) – 3:1
Хекен (Швеция) - Страсбург (Франция) – 1:2
Линкълн Ред Импс (Гибралтар) - Риека (Хърватия) – 1:1
Райо Валекано (Испания) - Лех Познан (Полша) – 3:2      
Рапид Виена (Австрия) - Университатя Крайова (Румъния) – 0:1                    
Динамо Киев (Украйна) - Зрински Мостар (Босна и Херцеговина)  - 6:0        
Лозана (Швейцария) - Омония (Кипър) – 1:1                    
Шелбърн (Ирландия) - Дрита (Косово) – 0:1
Шкендия (Република Северна Македония) - Ягелония (Полша) – 1:1                    
АЕК Атина (Гърция)  - Шамрок Роувърс (Ирландия) – 1:1
АЕК Ларнака (Кипър) - Абърдийн (Шотландия) – 0:0    
КуПС Куопио (Финландия) - Слован Братислава (Шотландия) – 3:1
Спарта Прага (Чехия) - Ракув (Полша) – 0:0
Шахтьор Донецк (Украйна) - Брейдаблик (Исландия) – 2:0
Майнц 05 (Германия) - Фиорентина (Италия) – 2:1
Целе (Словения) - Легия Варшава (Полша) – 2:1   
Самсунспор (Турция) - Хамрун (Малта) – 3:0
Ноа (Армения) - Сигма Оломоуц (Чехия) – 1:2


В класирането водят Целе, Самсунспор и Майнц 05 с 9 точки, следва АЕК Ларнака, Лозана, Райо Валекано и Страсбург по 7, Лозана, Фиорентина, Шахтьор Донецк, Кристъл Палас с по 6 и др.

/БД/

