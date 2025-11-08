Подробно търсене

Испанските Бетис и Алавес имат интерес към Майкон, Левски иска 4 милиона евро за бразилския си играч

Христо Бонински
На снимката: Защитникът на Левски Майкон (вляво) и крилото на Лудогорец Кайо Видал (вдясно).Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПГ)
Мадрид,  
08.11.2025 09:56
 (БТА)

Силните игри на крайния защитник на Левски Майкон са предизвикали сериозен интерес към него, като испанските Бетис Севиля и Алавес вече са проявили интерес към бразилеца, твърди журналистът Хорхе Гарсия Ернандес от вестник "Ас".

Според изданието Бетис и Алавес вече са попитали при какви условия могат да привлекат Майкон, към когото има интерес още от клубове от Франция, Италия и арабски свят, а от Левски са обявили, че цената на футболиста е 4 милиона евро.

Майкон е в иделна възраст - 25 години, а статистиките на BeSoccer през сезона му дават предимство при сравнението със сънародниците му на същата позиция -  Дъглас Сантос от Зенит Санкт Петербург, Карлос Аугусто от Интер Милано, Кайо Енрике от Монако и Лусиано Жуба от Баия, който наскоро бе повикан от Карло Анчелоти в националния тим на Бразилия. 

