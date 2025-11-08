Испанските Бетис и Алавес имат интерес към Майкон, Левски иска 4 милиона евро за бразилския си играч

Силните игри на крайния защитник на Левски Майкон са предизвикали сериозен интерес към него, като испанските Бетис Севиля и Алавес вече са проявили интерес към бразилеца, твърди журналистът Хорхе Гарсия Ернандес от вестник "Ас".

Според изданието Бетис и Алавес вече са попитали при какви условия могат да привлекат Майкон, към когото има интерес още от клубове от Франция, Италия и арабски свят, а от Левски са обявили, че цената на футболиста е 4 милиона евро.

Майкон е в иделна възраст - 25 години, а статистиките на BeSoccer през сезона му дават предимство при сравнението със сънародниците му на същата позиция - Дъглас Сантос от Зенит Санкт Петербург, Карлос Аугусто от Интер Милано, Кайо Енрике от Монако и Лусиано Жуба от Баия, който наскоро бе повикан от Карло Анчелоти в националния тим на Бразилия.