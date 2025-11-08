Подробно търсене

Изживявам всяка своя роля, казва актьорът Ален Делон, от чието рождение днес се навършват 90 години

Теодора Славянова, БТА
Изживявам всяка своя роля, казва актьорът Ален Делон, от чието рождение днес се навършват 90 години
Изживявам всяка своя роля, казва актьорът Ален Делон, от чието рождение днес се навършват 90 години
Ален Делон на кинофестивала в Кан през 2019 г., снимка: AP /Joel C Ryan/Invision, File
София,  
08.11.2025 10:02
 (БТА)

Всичко, което съм направил във филмите си, наистина съм го преживял, казва пред в. "Монд" през 2018 г. актьорът Ален Делон, от чието рождение днес се навършват 90 години. В кариерата си има около 80 филма. 

Делон случайно става актьор, въпреки че като дете иска да стане месар. В интервю за в. "Монд" казва, че не интерпретира, а изживява ролите си. Гордее се, че никога не е полагал специални усилия, за да се подготвя за ролите и разчита на харизмата си, отбелязва британското издание на GQ. С пронизващите си сини очи и завладяващо екранно присъствие Ален Делон е смятан за един от най-красивите актьори в света.

Роден е на 8 ноември 1935 г. в Со в района на Париж. Родителите му се развеждат, когато е само тригодишен. Всеки от тях се сдобива с ново семейство, а момчето е изпратено в приемно семейство. Детството му е трудно, образованието не е приоритет, но се записва в морската пехота в края на Индокитайската война (1946-1954).

Повратен момент в живота на Ален Делон е срещата му с режисьора Ив Алегре, който му предлага роля във филма "Когато в това е замесена жена" през 1957 г. Това е и кинодебютът на синоеокия красавец. "Нямах представа какво да правя", спомня си той в интервю за  GQ през 2018 г. "Алегре ме погледна и ми каза: "Говори така, както говориш с мен. Гледай така, както ме гледаш. Слушай така, както ме слушаш. Не играй. Живей". И това промени всичко. Ако Ив Алегре не ми беше казал това, никога нямаше да имам тази кариера", убеден е актьорът. 

Бързо след това Делон става звезда в родината си. Сред най-запомнящите роли са в "Горещо пладне" на Рене Клеман през 1959 г. и по-късно в "Роко и неговите братя" на Лукино Висконти. Играе в "Гепардът" на Висконти, "Затъмнението" на Микеланджело Антониони, "Сицилианският клан" на Анри Верньой, "Гори ли Париж?" на Рене Клеман. Партнира на Роми Шнайдер в "Басейнът" и на Жан-Пол Белмондо в "Борсалино" - два филма на Жак Дере.

Най-значимият режисьор в кариерата на Ален Делон е Жан-Пиер Мелвил. С него снимат "Самураят" (1967) и "Червеният кръг" (1970), а след това и "Едно ченге" (1972). Тези роли създават типичния за Ален Делон образ – мъжествен и мълчалив мъж на честта, изправен сам в битката срещу сили, които са извън него, отбелязва GQ.

Този класически герой e вдъхновение за режисьори като Джон Ву или Куентин Тарантино, въпреки че французинът не пробива в Холивуд. Делон не приема роли на английски език, с което сам си затваря пътя към Меката на киното според GQ. Във Франция обаче е голяма звезда - от 60-те години до средата на 80-те години на миналия век доминира в националния боксофис и е най-високоплатеният актьор в историята на страната, твърди изданието.

През 1985 г. той печели награда "Сезар" за най-добър актьор за ролята си във филма "Нашата история". Носител е и на Ордена на Почетния легион. През 1995 г. на Международния филмов фестивал в Берлин е отличен с почетната награда "Златна мечка". През 2019 г. Делон получи получава и почетна "Златна палма" от кинофестивала в Кан. 

Външният му вид е магнит за зрителите, особено са представителките на нежния пол. "Жените бяха обсебени от мен - от 18-годишните до 50-годишните", казва в интервю за британското издание на сп. GQ. Само един филм - "Под яркото слънце" от 1960 г., се оказва достатъчен, французинът да бъде обявен за най-съблазнителния мъж в киното, припомня изданието. 

"Ален Делон не е обикновен актьор. Той е обект на желание. Той дори не е секси, мъжкар или изнежен: той е адски красив", казва актьорът Венсан Лендон в документалния филм  "Револвери" от 2012 г., цитиран от АФП. "Мога да гледам снимки на Ален Делон с часове. Той е най-красивото нещо на света. Всичко е съвършено. Той е по-красив за наблюдаване, отколкото е една красива жена".

Четири са жените, които успяват да бележат живота на сексимвола Ален Делон, а за мимолетните му флиртове се носят легенди. Пред GQ той определя актрисата Роми Шнайдер като "любовта на живота ми". Събира ги снимачната площадка на филма "Кристин" през 1958 г. Заедно са до 1962 г., като Делон вече е на върха на кариерата си. Той слага край на връзката с Шнайдер с писмо.

Малко преди да участва в "Черното лале" на Кристиан-Жак от 1963 г., Ален Делон сключва брак с актрисата Натали Бертлеми, която е майка на първородния му син Антони. Двойката се снима заедно в "Самураят" през 1967 г., а на следващата година слагат край на отношенията си. 

През 1968 г. Делон започва връзка с друга актриса и модел - Мирей Дарк, с която са заедно 15 години. Ако ни се бяха родили деца, нямаше да се разделим, твърди по-късно актьорът. Снимат заедно седем филма. Разделят се в началото на 80-те години.

След нея Делон съжителства с нидерландския модел Розали Ван Бремен, с която се запознава през 1987 г. Тя е на 21 години, а той - на 52 години. Нидерландката е майка на по-малките му деца - Анушка и Ален Фабиен. Актьорът не крие, че дъщеря му е неговата най-голяма слабост. Делон и Ван Бремен се разделят през 2001 г.  

"Бях програмиран за успеха, но не и за щастието", убеден е Делон, който не снима филми от 1997 г. Той се изявява също като продуцент и стои зад около 30 пълнометражни филма. Делон е и известен колекционер на произведения на изкуството. 

През 2018 г. за сп. "Пари мач" Делон казва, че ще напусне този свят без съжаление. "Животът не ми носи кой знае какво. Всичко съм видял, всичко съм изпитал. Но най-вече мразя сегашната епоха", обяви тогава французинът. "Има създания, които наистина мразя. Всичко е фалш, всичко е подменено. Няма уважение към дадената дума. Важни са само парите. По цял ден слушаме за престъпления. Знам, че ще напусна този свят, без да ми е мъчно за него".

Ален Делон почина на 18 август 2024 г. на 88-годишна възраст. 

 

 

/ТС/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

23.09.2024 11:44

Академията за мода отдава почит на Ален Делон

Коя е новата елегантност, кой я определя и има ли заслуга към нея Ален Делон. Отговорите на тези въпроси бяха потърсени в поредната „Вечер на стила“, разказват инициаторите от „Академията за мода“.
24.08.2024 21:13

Ален Делон бе погребан в параклиса на имението си в Души, Франция

Седмица след смъртта си легендата на световното кино Ален Делон бе погребан при строга конфиденциалност в събота в параклиса на имението си в Души, Централна Франция, пред което се събраха стотина почитатели, съобщи Франс прес. Актьорът с неустоима
19.08.2024 15:46

(Не)познатият Ален Делон

Ален Делон - легендата на френското и световното кино, който почина на 18 август на 88 години, несъмнено ще бъде запомнен от поколенията с пронизващите си сини очи и завладяващото си екранно присъствие. Актьорът оставя след себе си наследство от близо 80 филма, сред които "Роко и неговите братя", "Гепардът", "Басейнът", "Самураят", "Двама мъже в града", "Смъртта на един негодник", "Дума на ченге"ЕЕнигматичният Делон обаче има нещо повече от присъствието му на екрана.
18.08.2024 14:48

Известни личности отдават почит на Ален Делон

Известни личности, сред които френският президент Еманюел Макрон, режисьори, актьори, отдават почит на Ален Делон, който почина на 88-годишна възраст, съобщи АФП.   "Господин Клайн или Роко, Гепардът или Самураят, Ален Делон въплъти легендарни роли
18.08.2024 11:08

Почина легендарният актьор Ален Делон

Френският актьор Ален Делон почина на 88-годишна възраст, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на трите му деца. Актьорът е починал през нощта в къщата си в Души, заобиколен от близки. Ален Делон имаше малко участия в киното от края на
17.05.2024 20:28

Искане за ДНК проба от актьора Ален Делон е внесено в швейцарски съд

Дъщерята на Ари Булон, чието бащинство никога не е било признато от Ален Делон, е поискала от съд в Женева да назначи експерти, които да вземат ДНК проби от Ален Делон, предаде АФП, като цитира адвоката на Саския Дитисхайм.   "Потвърждавам, че съм
10.04.2024 10:23

Ален Делон няма да обжалва поставянето си под засилено попечителство

Легендата на френското кино Ален Делон обяви чрез адвоката си, че няма да обжалва поставянето си под засилено попечителство - мярка, определена миналата седмица от съдия в Централна Франция, предаде АФП.
05.04.2024 17:47

Поставянето на Ален Делон под засилено попечителство е "прекомерна и унизителна" мярка, според адвоката на дъщеря му Анушка

Мярката за засилено попечителство, под която беше поставен 88-годишният и тежко болен Ален Делон, е "прекомерна" и несъмнено се възприема като унижение от актьора, предаде АФП, цитирайки адвоката на Анушка Делон, дъщерята на "свещеното чудовище" на френското кино.
05.04.2024 11:28

Френски съд назначи попечител, който ще се грижи и за финансите на актьора Ален Делон

Френският актьор Ален Делон, който е на 88 години и е тежко болен, е поставен под "засилено попечителство" в четвъртък от съд, предаде АФП. На практика тази мярка "означава, че той вече няма пълна свобода да управлява имуществото си и да взима
27.02.2024 19:21

Големи количества оръжия и муниции бяха открити в дома на актьора Ален Делон

Седемдесет и два броя огнестрелни оръжия и над 3000 патрона бяха открити при обиск в дома на френския актьор Ален Делон, съобщи АФП, позовавайки се на изявление на прокуратурата, която започна разследване за незаконно притежание на оръжие.  Ален
29.01.2024 19:48

Ален Делон е поставен под правна защита за медицинските грижи, от които се нуждае

Френският актьор Ален Делон е поставен "под съдебна защита" по решение на съдия, предаде АФП, като цитира източник, запознат със случая, потвърждавайки репортаж на телевизия Бе Еф Ем. Съдът е назначил юридически представител, който да помага на
12.01.2024 12:07

Битка за наследство или истинска загриженост - децата на Ален Делон затъват в семейна война

Синовете на френския актьор Ален Делон - Антони и Ален-Фабиен, обявиха война на сестра си Анушка, като я обвиниха, че крие истинското здравословно състояние на баща им. Той вече е на 88 години и има сериозни здравословни проблеми. След претърпян

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:15 на 08.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация