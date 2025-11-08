Канадецът Маклин Селебрини вече има 23 точки след гол и асистенция при победата на Сан Хосе над Уинипег в НХЛ

Маклин Селебрини вкара гол и добави асистенция за успеха на Сан Хосе Шаркс над Уинипег Джетс с 2:1 в Националната хокейна лига. 19-годишният Селебрини има вече 23 точки (9 гола, 14 асистенции). Уил Смит също вкара за "акулите", а вратарят Алекс Неделкович направи 32 спасявания. Джом Морисън отбеляза единственото попадение за Уинипег.

Кирил Капризов записа гол и асистенция за Минесота при победата над Ню Йорк Айландърс с 5:2. Винсънт Хиностроза, Данила Юров, Брок Фабер и Марко Роси също вкараха да успеха на Минесота, който има три победи в последните четири мача. Йеспер Валстет отрази 25 удара. Емил Хайнман и Жан-Габриел Паго бяха голмайсторите за Айландърс.

Артеми Панарин се отчете с гол и две асистенции за Ню Йорк Рейнджърс, който се наложи над Детройт с 4:1. Алекси Лафрениер добави попадение и асистенция, Уил Кюли и Ноа Лаба също се разписаха, а Мика Зибанеяд помогна с две асистенции. Джонатан Куик направи 32 спасявания за Рейнджърс. Джей Ти Комфър вкара за Детройт, който прекъсна серията си от пет поредни победи като домакин. Вратарят Кам Талбот отрази 22 удара.

Конър Бедард завърши с гол и три асистенции за Чикаго, а Спенсър Найт спаси 33 шута и запази за първи път суха мрежа през сезона за успеха с 4:0 над Калгари. Тайлър Бертуци вкара два гола, а Андре Бураковски помогна с гол и асистенция.

Двубои от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ):

Детройт - Ню Йорк Рейнджърс 1:4 Ню Йорк Айландърс - Минесота 2:5 Калгари - Чикаго 0:4 Сан Хосе - Уинипег 2:1 Плейофни отбори в НХЛ: Източна конференция Атлантическа дивизия: Монреал 20 точки, Детройт 18, Бостън 18 Столична дивизия: Ню Джърси 20, Питсбърг 20, Каролина 18 Уайлдкард: Торонто 17, Филаделфия 17 Западна конференция Централна дивизия: Колорадо 21, Юта 18, Уинипег 18 Тихоокеанска дивизия: Анахайм 19, Вегас 17, Сиатъл 16 Уайлдкард: Далас 17, Едмънтън 16.