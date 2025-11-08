Във високите части на планините е облачно и мъгливо, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Подробно търсене

Снимка: Владимир Шоков/БТа (архив)
София,  
08.11.2025 09:45
Във високите части на планините е облачно и мъгливо, духа силен вятър, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст (БЧК). Температурите варират между 2 и 8 градуса.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) днес в планините ще бъде облачно, с валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 4°.

Продължава издирването на 20 годишната жена от столичния кв. "Бояна", информираха тази сутрин от ПСС. Тя е в неизвестност от 6 ноември 17:00 ч. Тогава за последно е видяно в района на резиденция "Бояна", а около 40 минути по-късно и около Боянския водопад. Пътеките в района на Бояна са обходени с кучета и хора, във високите части с дронове, съобщиха вчера от ПСС на БЧК във връзка с издирването на изчезналото момиче. 

 

