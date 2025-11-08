Подробно търсене

Броят на жертвите на тайфуна "Калмаеги" във Филипините достигна 204; нова стихия приближава страната

Иво Тасев
Разрушения от тайфуна "Калмаеги" в Бакаян, провинция Себу - в централната част на Филипините, 7 ноември 2025 г. Снимка: АП/Jacqueline Hernandez
Манила,  
08.11.2025 09:45
 (БТА)

Броят на жертвите на тайфуна "Калмаеги" във Филипините достигна 204, като 109 души все още са в неизвестност, обяви националната служба за бедствията днес, предаде ДПА, допълвайки, че към страната приближава нов мощен тайфун.

Близо 3 милиона души пострадаха от "Калмаеги", който предизвика едни от най-големите наводнения от години насам, както и в свлачища, в централни провинции на страната.

Властите предупредиха жителите да се подготвят за още проливни дъждове, защото обширна територия е застрашена от тайфуна "Фун-уон". Възможно е отново да бъдат връхлетени райони, вече засегнати от "Калмаеги".

Прогнозите на националната метеорологична служба на Филипините сочат, че "Фун-уон" може да достигне скоростта на супертайфун днес или утре сутринта.

В момента той развива максимална скорост от 140 километра в час, като поривите на съпътстващите ветрове достигат до 170 км/ч.

Около 8,4 милиона души евентуално може да бъдат засегнати от "Фун-уон", в това число 5,7 милиона, които живеят по крайбрежието на Филипините, обяви правителството.

 

/ИТ/

Свързани новини

06.11.2025 18:28

МВнР изрази съболезнования на народа на Филипините и на всички засегнати от тайфуна "Калмаеги"

Министерството на външните работи (МВнР) изрази съболезнования на народа на Филипините и на всички засегнати от тайфуна "Калмаеги". Нашите мисли са с жертвите и техните семейства. Солидарни сме с всички, които се борят за възстановяването и оздравяването на своите общности, написаха от МВнР в Екс.
06.11.2025 16:31

Тайфунът "Калмаеги" достигна сушата в Централен Виетнам, донасяйки разрушителни ветрове и проливни валежи

Тайфунът "Калмаеги" достигна бреговете северно от провинция Зялай в Централен Виетнам, връхлитайки региона със силни ветрове и проливни дъждове, предаде Асошиейтед прес. Бурята удари, в момент в който централните провинции вече бяха засегнати от
06.11.2025 14:02

ФНА: Филипинското президентство потвърди ангажимента си за борбата срещу продоволствената несигурност

Филипинското президентство увери, че администрацията остава твърдо ангажирана с борбата срещу продоволствената несигурност, като призна, че серията от природни бедствия през последните седмици е допринесла за умножаване на случаите на глад в страната, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА).
06.11.2025 05:47

Филипините обявиха извънредно положение след тайфуна "Калмаеги"

Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши обяви извънредно положение, след като тайфунът "Калмаеги" отне живота и остави безследно изчезнали най-малко 241 души в централните провинции в най-смъртоносното природно бедствие, което сполетя страната тази година.
06.11.2025 01:52

Тайфунът "Калмаеги" отне живота на 114 души във Филипините, 127 са в неизвестност

Филипински официални лица съобщиха, че броят на жертвите от широко разпространените наводнения и опустошения, причинени от тайфуна "Калмаеги" в централната част на страната, е нараснал до най-малко 114, а 127 други са обявени за изчезнали.
05.11.2025 15:25

Броят на жертвите на тайфуна "Калмаеги" във Филипините надхвърли 90, над 430 000 души са евакуирани

Жертвите на тайфуна "Калмаеги" на Филипините са 91, предаде ДПА, като позова на националната агенция за справяне с бедствия и аварии. В неизвестност са 75 души, а над 430 000 души бяха евакуирани, обяви днес агенцията, цитирана от ДПА. Седемнадесет
05.11.2025 08:32

Броят на жертвите на тайфуна "Калмаеги" във Филипините надхвърли 60, над 430 000 души бяха евакуирани

Броят на жертвите от тайфуна "Калмаеги" във Филипините надхвърли 60, като според Асошийтед прес и ДПА, които се позовават на филипинските власти, към днешна дата те са 66. В неизвестност са 26 души, а над 430 000 души бяха евакуирани, обяви днес националната агенция за бедствията, цитирана от ДПА.

