Броят на жертвите на тайфуна "Калмаеги" във Филипините достигна 204; нова стихия приближава страната

Броят на жертвите на тайфуна "Калмаеги" във Филипините достигна 204, като 109 души все още са в неизвестност, обяви националната служба за бедствията днес, предаде ДПА, допълвайки, че към страната приближава нов мощен тайфун.

Близо 3 милиона души пострадаха от "Калмаеги", който предизвика едни от най-големите наводнения от години насам, както и в свлачища, в централни провинции на страната.

Властите предупредиха жителите да се подготвят за още проливни дъждове, защото обширна територия е застрашена от тайфуна "Фун-уон". Възможно е отново да бъдат връхлетени райони, вече засегнати от "Калмаеги".

Прогнозите на националната метеорологична служба на Филипините сочат, че "Фун-уон" може да достигне скоростта на супертайфун днес или утре сутринта.

В момента той развива максимална скорост от 140 километра в час, като поривите на съпътстващите ветрове достигат до 170 км/ч.

Около 8,4 милиона души евентуално може да бъдат засегнати от "Фун-уон", в това число 5,7 милиона, които живеят по крайбрежието на Филипините, обяви правителството.