Филипините обявиха извънредно положение след тайфуна "Калмаеги"

Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши. Снимка: AP/Aaron Favila
Манила,  
06.11.2025 05:47
Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши обяви извънредно положение, след като тайфунът "Калмаеги" отне живота  и остави безследно изчезнали най-малко 241 души в централните провинции в най-смъртоносното природно бедствие, което сполетя страната тази година, предаде Асошиейтед прес.

"Калмаеги" отне живота на най-малко 114 души, повечето от които се удавиха при внезапни наводнения, а 127 са в неизвестност, много от тях в тежко засегнатата централна провинция Себу, преди тропическият циклон да напусне архипелага в сряда и да се насочи към Южнокитайско море. Тайфунът засегна близо 2 милиона души и принуди над 560 000 селяни да напуснат домовете си, като близо 450 000 от тях бяха евакуирани в аварийни убежища.

Обявяването на извънредно положение от Маркос, направено по време на среща с длъжностни лица, отговарящи за реагиране при бедствия, за да се оцени последиците от урагана, ще позволи на правителството да разпредели по-бързо средствата за извънредни ситуации и да предотврати натрупването на запаси от храна и прекомерното повишаване на цените.

