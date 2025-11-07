Система за известяване, тествана в Турция, е сигнализирала 37 секунди преди земетресението от 6,1 миналия месец да бъде усетено в Истанбул

Тестваната от Турция система за известяване е сигнализирала 37 секунди преди земетресението с магнитуд 6,1 в западния град Съндъргъ на 27 октомври да бъде усетено в Истанбул, предаде Анадолската агенция. Това е съобщила на конференция в Текирдаг проф. Нурджан Мерал Йозел, директор на сеизмологичната обсерватория Кандилли и Института за изследване на земетресенията в Истанбул.

По думите на проф. Йозел системата за ранно предупреждение, която се тества вече над три месеца, е показала, че работи успешно по време на земетресението в Съндъргъ. Системата е разработена от обсерваторията Кандилли за района Мармара и Западен Анадол.

"В момента системата се тества с ограничена група от около 2000 абонати", посочи тя. "Истанбул се намира на около 210 километра от епицентъра, а предупредителният сигнал беше изпратен 37 секунди преди трусът да бъде усетен в Истанбул", съобщи още проф. Йозел.

Според нея с увеличаването на броя на станциите и завършването на модернизациите по тях, системата ще може да реагира много по-бързо, като дава на гражданите и институциите повече време да вземат предпазни мерки.

"Нашата цел е да направим системата ефективна в цяла Турция чрез разширяване на мрежата от станции и обновяване на инфраструктурата", заяви тя.

Земетресението от 6,1 на 27 октомври т.г. беше второто в град Съндъргъ със същата сила за по-малко от три месеца. Преди него, на 10 август, друг трус с магнитуд 6,1 в Съндъргъ взе две жертви, а 29 души бяха ранени.

Районът в момента е зона на засилена сеизмична активност и властите взеха решение вчера да го обявят за "зона на бедствия".