ЦСКА отваря допълнителна каса за феновете си в деня на дербито с Левски

ЦСКА ще отвори допълнителна каса за феновете си в деня на двубоя срещу Левски. Дербито е на 8 ноември (събота) от 15:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

"Подкрепата на вярната "червена" публика е незаменима. Сигурни сме, че утре феновете на ЦСКА отново ще застанат като юмрук зад отбора на Христо Янев в дербито. От 10:00 часа на 8 ноември (събота) ще бъде отворена допълнителна билетна каса за "армейските" привърженици. Тя ще работи до края на първото полувреме на мача в мобилния фен магазин на клуба, който ще бъде разположен на паркинга пред ст. "Българска армия", се казва в съобщението в официалния сайт на ЦСКА.

Билети за секторите "В" и "Г" могат да бъдат закупени и в официалния фен магазин пред "Армията" (работно време 10:00-19:00 часа), както и онлайн. Входни талони се продават и в цялата партньорска мрежа на Eventim.

"Както в официалния, така и в мобилния магазин в деня на мача нашите фенове могат да се сдобият с оригинални екипи и артикули на ЦСКА, както и да се възползват от специални предложения и ексклузивни промоции", заявиха още от "червения" клуб.