Европейските борсови индекси растат в първите минути на сесиите си, единственото изключение е FTSE 100

Повечето европейски пазари отбелязват ръст при отварянето на пазарите в петък, възстановявайки част от загубите от предходната сесия на фона на опасенията от балон в областта на изкуствения интелект.

В края на динамична седмица водещият германски индекс DAX се повишава с 0,35 на сто до 23 817 пункта, частично компенсирайки загубата от предходния ден. За седмицата обаче водещият индекс отчита спад от 0,6 на сто.

MDAX – индексът на средните по големина компании – нараства с 0,64 на сто до 29 144 пункта, докато EuroStoxx 50, водещият индекс на еврозоната, се повишава с 0,3 на сто.

Паневропейският Stoxx 600 се увеличи с 0,2 на сто в първите минути на търговията. Френският CAC 40 добави 0,27 на сто, италианският FTSE MIB – 0,4 на сто, Единствено британският FTSE 100 се движи с понижение от 0,2 на сто.

Вчера европейските акции приключиха търговията на червено, след като повечето сектори и водещи борси отчетоха спадове на фона на натоварения сезон на корпоративни отчети. Сред основните движещи фактори беше производителят на напитки "Диаджео" (Diageo), чиито акции се понижиха с 6,5 на сто, след като компанията ревизира надолу прогнозата си за годината поради слабост на пазарите в Китай и САЩ.

Днес инвеститорите очакват отчетите на "Ришмон" (Richemont), "Даймлер Трък холдинг" (Daimler Truck Holding AG), "Амадеус Ай Ти груп" (Amadeus IT Group SA), "Селнекс телеком" (Cellnex Telecom SA) и "О Те Пе банк" (OTP Bank).

Сред макроикономическите данни, на които пазарите обърнаха внимание, бяха статистиката за износа и вноса на Германия, ще се чакат и търговските показатели на Франция, както и индексът на цените на жилищата във Великобритания.

В края на седмицата от Германия дойдоха и окуражителни икономически данни – след пет месеца на спад германският износ за САЩ се е увеличил през септември, съобщи Федералната статистическа служба. "Германските стоки остават търсени въпреки наложените мита в САЩ", коментира главният икономист на "Ви Пи банк" (VP Bank) Томас Гитцел.

Централните банки на Англия и Норвегия оставиха основните си лихвени проценти без промяна. Управителят на "Банк ъв Ингланд" Андрю Бейли заяви пред Си Ен Би Си, че понижения на лихвите могат да започнат "преди Коледа". "Пикът на рестриктивността е преминат. Политиката остава ограничителна, но вече сме отвъд върха на затягането", посочи Бейли.