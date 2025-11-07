Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони извика Меси и трима дебютанти за контролата с Ангола

Селекционерът на световния шампион по футбол Аржентина Лионел Скалони обяви листата на националния тим за приятелския мач с Ангола на 14 ноември, като в състава са суперзвездата Лионел Меси, както и няколко дебютанти, предаде АФП.

Скалони избра да заведе в Луанда 24 играчи в мача, с който ще се чества 50-годишнината от независимостта на Ангола.

За мача треньорът може да разчита на Меси, както и на голяма част от основните си играчи, сред които нападателите Хулиан Алварес и Лаутаро Мартинес. За сметка на това почивка получи вратарят Емилиано "Дибу" Мартинес, като вместо него се очаква да бъде титуляр Херомино Рули от Олимпик Марсилия.

Отсъстват още Леандро Паредес (Бока Хуниорс), Маркос Акуна, Лаутаро Риверо и Гонсало Монтиел (Ривер Плейт), както и вратарят Факундо Камбесес (Расинг), чиито отбори са ангажирани в решаващата фаза на аржентинското първенство. В състава не е играчът на Реал Мадрид Франко Мастантуоно.

Скалони извика за първи път нападателя на Страсбург Хоакин Паникели, който засега е голмайстор на Лига 1 (9 гола в 11 мача), таланта Джанлука Престиани, който е световен вицешампион до 20 години, както и Максимо Пероне.

Съставът на Аржентина се събира в испанския град Елче, откъдето ще пътува за Ангола, като това ще е единственият мач на тима по време на паузака след анулирането на контролата с Индия.

За да приеме световния шампион Аржентина от Ангола е трябвало да платят 12 милиона евро според местната преса.