АКП: Камбоджа ще отбележи 72-ия Ден на независимостта

Александър Евстатиев
Снимка: АКП
Пномпен,  
07.11.2025 10:57
 (БТА)

Камбоджа ще отбележи 72-ата годишнина от независимостта си от Франция на 9 ноември, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП. Тържествата ще бъдат ръководени от държавния глава, крал Нородом Сиамони.

Като част от церемонията по повод Деня на независимостта, монархът ще запали „Пламъка на победата“ на Паметника на независимостта в Пномпен, който ще гори в продължение на три дни.

В церемонията ще участват висши лидери, високопоставени държавни служители, както и множество жители на столицата. Чуждестранни посланици в Камбоджа също са поканени да почетат годишнината.

Делегации на министерства и институции ще положат венци на Паметника на независимостта и на паметника на покойния крал Нородом Сианук.

Вечерта на 9 и 11 ноември, в 19:00 часа местно време, ще има илюминации пред Кралския дворец, които да направят празника по-зрелищен.

Също така, на 9 ноември 2025 г. ще бъде отбелязана и 72-ата годишнина от основаването на Кралските камбоджански въоръжени сили.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и УАМ)

/ГГ/

Към 11:15 на 07.11.2025 Новините от днес

