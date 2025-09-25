АКП: Бивш премиер на Камбоджа предложи нов анализ на опита за покушение срещу него през 1998 г.

Бившият министър-председател на Камбоджа и настоящ председател на Сената (горната камара на парламента) Хун Сен публикува корекция на публикацията си в социалните мрежи от вчера относно опита за покушение срещу него на 24 септември 1998 г. в провинциалния град Сием Реап, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

В нова публикация тази сутрин той поясни, че предишното му изявление е неточно, особено твърдението, че ако беше убит или ранен, Камбоджа нямаше да постигне мира и развитието, на които се радва днес, защото „господарят на политиката, която е печеливша за всички“ вече нямаше да съществува.

„Писането по този начин беше грешка, тъй като отразяваше само едната страна на моята роля, без да се вземат предвид други допринасящи фактори. Сега бих искал да предоставя допълнителен анализ на това, което можеше да се случи след смъртта ми“, обясни той.

Хун Сен очерта четири възможни сценария:

1. Веднага щеше да избухне кървава баня, причиняваща много смъртни случаи в провинция Сием Реап.

2. Ситуацията щеше да бъде овладяна, като Народното събрание ще бъде свикано, за да сформира ново правителство, или щеше да изпадне в патова ситуация.

3. Страната щеше да продължи да страда от войната, с разделен контрол между правителството и Червените кхмери.

4. Други видни политически лидери можеха да постигнат вътрешно помирение и мир, което би довело до икономическо и социално развитие, което може би дори щеше да надмине постигнатото под негово ръководство.

Хун Сен заключи, че все още има много фактори, които другите трябва да вземат предвид и оценят.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)