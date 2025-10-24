АКП: Изложба, разглеждаща случаите на сексуално насилие в Камбоджа при управлението на Червените кхмери, беше открита в Пномпен

Подробно търсене

Александър Евстатиев
Изображение: БТА
Пномпен,  
24.10.2025 19:11
 (БТА)

Нова изложба, разглеждаща дълго потисканата история на сексуалното насилие в Камбоджа по време на режима на Червените кхмери, беше открита от министърката по въпросите на жените д-р Инг Кантха Пхави, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

Изложбата, озаглавена „Отказано съгласие: Размисли върху наследството на принудителните бракове и сексуалното насилие“, в Ресурсния център на Извънредните камари в съдилищата на Камбоджа има за цел да образова обществеността и да почете жертвите. Основният ѝ фокус е върху сексуалните и основаните на пола престъпления, които бяха официално признати за част от зверствата на режима едва чрез неотдавнашните съдебни производства на трибунал, подкрепян от ООН.

Организаторите заявиха, че изложбата има за цел да наруши мълчанието около този аспект от ерата на Червените кхмери. Те се надяват, че тя ще насърчи диалога между поколенията, между оцелелите и младите хора, като същевременно ще засили усилията за предотвратяване на бъдещ екстремизъм и обществено насилие.

В обръщението си министър Инг Кантха Пхави свърза историческите теми на изложбата с текущата работа на министерството. Тя очерта текущи инициативи, като например Програмата за безопасна среда за жертви на насилие, основано на пола, и платформи за дигитално обучение, които са предназначени да предотвратят злоупотребите, да подобрят механизмите за реагиране и да осигурят справедливост за жертвите в цялата страна.

Изложбата служи като критична платформа за продължаващото справяне на Камбоджа с миналото ѝ, като гарантира, че търсенето на истината и на справедливост за жертвите на Червените кхмери остава част от националното съзнание.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)

/НС/

